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بين الناس

صحة أطفالنا فى خطر.. أولياء أمور مدرسة الأبعادية البحرية يشكون من محرقة بالمدرسة

الأحد 01/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن خليل السيد سالم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محرقة بمدرسة الأبعادية البحرية للتعليم الأساسي بمركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ.

ويقول فى شكواه: إن المحرقة تعرض صحة أطفالنا إلى الخطر بسبب الأدخنة التى تخرج منها وقدمنا أكثر من شكوى ولا يتم إزالتها.

وأضاف: نرجو من السادة المسئولين سرعة الاستجابة.

للتواصل مع الشاكى: 01010611654

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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