AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تكريم اسم رضوان الكاشف وممدوح وافي في سينما مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم المخرج رضوان الكاشف واسم الفنان ممدوح وافي، فى الليلة ١١٨ من ليالى العرض المسرحى "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى. 

أهدى جلال شهادة تقدير " إلى من عاش ليبقى" لاسم المخرج الكبير رضوان الكاشف وتسلمتها زوجته عزة كمال، كما أهدى جلال شهادة تقدير لاسم الفنان القدير  ممدوح وافي وتسلمتها ابنته الفنانة ياسمين ممدوح، بحضور الفنان كريم يحيي، والمخرج الشاب محمد يوسف . 

"سينما مصر" عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتضمن ٤٠ مشهدا، ويشارك فيه أكثر من 65 فنانًا وفنانة .

ويتناول العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، بهدف التأكيد على أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى حتى نهاية الدهر، يلعب فيلم (الليلة الأخيرة) دور البطولة في العرض، ويتخلله مشاهد منفردة من عدة أفلام فى سياق درامى متناغم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"سينما مصر" تعود للعرض الجماهيري ليلة رأس السنة

الدولى للمسرح المعاصر يكرم أبطال «الطوق والإسورة» بالأعلى للثقافة

تكريم اسم المخرج سعد عرفة خلال احتفالية الليلة الـ 100 لـ سينما مصر

تجربة مركز الإبداع وتكاملية الفنون.. ندوة لـ خالد جلال بمهرجان المسرح العربي

الراحل سمير سيف رئيسا للدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

ترشيحاتنا

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف رد فعل المشير طنطاوى على شائعة وفاته

هل تجاهل مصافحة فايلر.. كاميرا صدى البلد ترصد انفعال حسين الشحات بعد تغييره.. فيديو

الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

بعد تصدرها جوجل.. حقيقة دخول شيرين وجدي مجال الفن بـ الواسطة

بعد التقدم بسداسية .. إلغاء مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم إثر هتافات مسيئة

أبرزهم مصطفى محمد .. انضمام 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي للفراعنة الكبار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر