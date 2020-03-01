تكريم اسم رضوان الكاشف وممدوح وافي في سينما مصر

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم المخرج رضوان الكاشف واسم الفنان ممدوح وافي، فى الليلة ١١٨ من ليالى العرض المسرحى "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى.





أهدى جلال شهادة تقدير " إلى من عاش ليبقى" لاسم المخرج الكبير رضوان الكاشف وتسلمتها زوجته عزة كمال، كما أهدى جلال شهادة تقدير لاسم الفنان القدير ممدوح وافي وتسلمتها ابنته الفنانة ياسمين ممدوح، بحضور الفنان كريم يحيي، والمخرج الشاب محمد يوسف .





"سينما مصر" عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتضمن ٤٠ مشهدا، ويشارك فيه أكثر من 65 فنانًا وفنانة .



