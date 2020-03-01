ارتفاع عدد مصابي كورونا في أمريكا.. ومفاجأة تصدم مسئولي الصحة

أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بعد أن تم تأكيد إصابة جديدة في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





ووصل بذلك عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4 أشخاص.





والحالة الأخيرة مرتبطة بحالة سابقة تم الإبلاغ عنها سوم الجمعة. وفي الحالة السابقة، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، بكورونا ونقلت إلى المستشفى، والتي تربطها علاقة بالحالة الأخيرة. بحسب إدارة الصحة الامة في سانتا كلارا.





وقال مسؤولو الصحة يوم الجمعة إنه تم التعرف على حالة فيروس كورونا جديدة ولكن أصل العدوى غير معروف، حيث لا يوجد للمريض سجل بالسفر إلى بلد يشهد انتشارا للمرض، ولم يكن على اتصال بمسافر أو شخص مصاب.





يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أول حالة وفاة لإصابة بفيروس كورونا.



