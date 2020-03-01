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تكنولوجيا

هل يمكنك تخمين ما القادم؟.. OnePlus تشوق لمنتج غامض.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:58 ص
OnePlus
OnePlus
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شيماء عبد المنعم
نشر حساب شركة ون بلس OnePlus الموجه للسوق الهندي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،  مقطع فيديو قصيرا يشوِق لجهاز جديد سيكشف عنه في 3 مارس المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قالت ون بلس في التغريدة عبر حسابها الهندي: "إن 2020 عام المفاجآت، هل يمكنك تخمين ما القادم؟."

ولم يكشف مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 13 ثانية أي شيء واضح عن المنتج الغامض الذي تعتزم الشركة الصينية الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل.

ومع أن الصور لا توضح أن يكون المنتج الذي سيعلن عنه هاتفًا، إلا أنه من المنتظر حقًا أن تعلن "ون بلس"، عن هواتف ون بلس 8 OnePlus خلال حدث خاص سيقام خلال شهر مارس أو شهر أبريل المقبلين.

الجدير بالذكر شركة "وان بلس" ، قررت أن حدث الإعلان عن الجيل التالي من هواتفها الذكية سيعقد عبر الإنترنت، وليس في الواقع، ونفت الشركة الصينية أن يكون السبب وراء هذا القرار هو تفشي فيروس كورونا الذي أجبر القائمين على المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 على إلغائه.
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