ارتفاع إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 3736 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا إلى 3736 حالة بعد تسجيل 210 حالات جديدة.





وفي وقت سابق من اليوم، سجلت كوريا الجنوبية 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".





وبحسب "سكاي نيوز"،فإن من بين الحالات الـ 376 الجديدة، اكتشف 333 حالة في مدينة دايجو فقط، بؤرة تفشي الفيروس في كوريا، بينما سجلت 26 حالة في مقاطعة جيونجسانج، وتوزع العدد المتبقى على مناطق متفرقة.





كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في كوريا الجنوبية 17 شخصا، وشفاء 30 فقط بعد تلقيهم العلاج.





وتجري السلطات الكورية فحص عينات 32 ألفا و422 حالة آخرين.