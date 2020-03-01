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تعرف على حقيقة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا فى مصر.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:44 ص
حقيقة الكورونا فى
حقيقة الكورونا فى مصر
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن حقيقة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا فى مصر.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء الماضى، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى وجود غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي، التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وطالب "مجاهد" في بيان صحفي، جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.

ويأتي بيان وزارة الصحة المصرية بعد نفى وكيل وزارة الصحة بمطروح، خالد عبد الغنى، وجود أي حالة اشتباه مصابة بـ كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أي حالات وبائية مشتبهة من أي نوع.

وأكد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، إبراهيم الدمرداش، أن الحالة التي يشاع حولها بمستشفى الحميات بمطروح وهى مجرد حالة التهاب للجهاز التنفسي وعائد من أداء فريضة العمرة منذ أسبوع وأن الحجز تم منذ 4 أيام كإجراء وقائي فقط والحالة مستقرة وكان يعانى من أعراض نزلات البرد العادية، وفقا لصحيفة "الوطن المصرية".

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