تعرف على حقيقة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا فى مصر.. فيديو

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى وجود غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي، التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وطالب "مجاهد" في بيان صحفي، جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.





ويأتي بيان وزارة الصحة المصرية بعد نفى وكيل وزارة الصحة بمطروح، خالد عبد الغنى، وجود أي حالة اشتباه مصابة بـ كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أي حالات وبائية مشتبهة من أي نوع.



