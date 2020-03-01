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محافظات

بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:21 ص
محافظ الدقهلية يفتتح
محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين
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همت الحسينى
افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم مدرستي شاوة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية وطه حسين الثانوية بنين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وأكد محافظ الدقهلية أن افتتاح توسعات جديدة للمدارس يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل كثافة الفصول حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب.

وتفقد "مختار" عدداً من الفصول ودورات المياه للاطمئنان على جودة الأعمال وحسن سير العملية التعليمية وأكد على ضرورة الاهتمام بمستوى نظافة المدارس والحفاظ عليها واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. 

تجدر الإشارة إلى أن توسعات مدرسة شاوه الابتدائية بعدد 44 فصلاً وبتكلفة بلغت 11.6 مليون جنيه ،وتوسعات مدرسة طه حسين الثانوية بنين بحي غرب المنصورة بعدد 13 فصلاً وبتكلفة بلغت 5.3 مليون جنيه.

شهد الافتتاح اللواء خالد حماد واللواء محمد عقل وأعضاء مجلس النواب عن مركز المنصورة، ،والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس ابراهيم ابو عرب مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والمحاسب محمد الشيوي رئيس مركز ومدينة المنصورة،واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة.
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية
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