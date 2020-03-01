بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مدرستي شاوه الابتدائية وطه حسين الثانوية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم مدرستي شاوة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية وطه حسين الثانوية بنين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.





وأكد محافظ الدقهلية أن افتتاح توسعات جديدة للمدارس يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل كثافة الفصول حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب.





وتفقد "مختار" عدداً من الفصول ودورات المياه للاطمئنان على جودة الأعمال وحسن سير العملية التعليمية وأكد على ضرورة الاهتمام بمستوى نظافة المدارس والحفاظ عليها واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.





تجدر الإشارة إلى أن توسعات مدرسة شاوه الابتدائية بعدد 44 فصلاً وبتكلفة بلغت 11.6 مليون جنيه ،وتوسعات مدرسة طه حسين الثانوية بنين بحي غرب المنصورة بعدد 13 فصلاً وبتكلفة بلغت 5.3 مليون جنيه.



