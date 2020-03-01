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أخبار العالم

مع تفشي كورونا .. الإمارات تعلق على مصير إقامة أضخم معرض في العالم

الأحد 01/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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محمد علي
تعليقًا على مستقبل معرض "إكسبو 2020" الدولي المقرر أن يقام في دبي شهر أكتوبر المقبل في ضوء تفشي فيروس كورونا الجديد، أصدرت اللجنة المنظمة للمعرضبيانا قالت فيه ،إن منظمي المعرض يتابعون عن كثب تفشي الفيروس، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك.

قال المتحدث باسم إكسبو 2020 إن المسؤولين الإماراتيين يأملون في نجاح الجهود العالمية لمكافحة الفيروس.

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا "سلامة ورفاهية كل من يزور معرض إكسبو 2020 دبي له أهمية قصوى بالنسبة لنا.. نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة، لتطبيق الإرشادات التي قدموها".

يُعتبر معرض إكسبو 2020، الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر، بمثابة دفعة قوية لقطاع السياحة والاقتصاد في إمارة دبي، حيث أظهرت توقعات سابقة أن بإمكانه جذب 11 مليون زائر أجنبي.

وتوقعت مجموعة الإمارات في دبي "تباطؤا ملحوظا" في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر.

مجموعة الإمارات شركة قابضة مملوكة لحكومة دبي ومن ضمن أصولها شركة طيران الإمارات، ويبلغ عدد موظفيها 100 ألف من بينهم 21 ألفا من أفراد الطاقم وأربعة آلاف طيار، في نهاية مارس 2019، وهو نهاية السنة المالية الماضية.

وقالت الرسالة الموجهة للعاملين إن الفيروس يشكل تحديا في الوقت الحالي وإن الشركة تتعامل مع تبعاته، مضيفة أنها ترى تباطؤا ملحوظة وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.

وحذرت شركات الطيران العالمية من تأثر الأنشطة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولا أواخر ديسمبر وانتشر منذ ذلك الحين في أكثر من 50 دولة.


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