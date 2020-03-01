شاهد.. لحظة تدفق آلاف المهاجرين من تركيا.. واليونان تتصدى لهم

منعت اليونان حوالي 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية منذ أمس، السبت.





وكان آلاف المهاجرين تجمعوا أمس، السبت، بالقرب من الحدود بين تركيا واليونان، حيث يحاول اللاجئون السفر غربا إلى أوروبا.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم، الأحد، عن تدفق موجة جديدة من المهاجرين من تركيا على الحدود اليونانية باتجاه أوروبا.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال صويلو إن: "أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا بلادنا حتى صباح اليوم".





وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتبارا من الخميس، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.





وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".





وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا يوم السبت ورشقوها بالحجارة، وذلك مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي





وقد كثفت اليونان، التي أصبحت مركزا لنشاط اللاجئين وطالبي اللجوء في السنوات الأخيرة، جهودها لحماية حدودها البرية والبحرية مع تركيا في أعقاب تصريحات أنقرة بأنها لن تحتوي على تدفق اللاجئين من سوريا إلى أوروبا.







ووصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان طالبين اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.



