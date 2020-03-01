تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

وستشهد مباراة الكلاسيكو منافسة شرسة بين الفريقين، في ظل صراعهما على لقب الليجا هذا الموسم، لاسيما وأنها تأتي في وقت يبدو فيه مستوى ريال مدريد وبرشلونة متشابها إلى حد ما، ومتقاربا في النقاط.



