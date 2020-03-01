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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:59 ص
بنزيما - فينيسيوس
بنزيما - فينيسيوس
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" الليلة، في تمام العاشرة مساءً، لمتابعة مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بين عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالجولة 26 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا". 

وتستعرض صحيفة "آس" تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو، والذي شهد دفع زين الدين زيدان المدير الفني بالثلاثي إيسكو وبنزيما وفينيسيوس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد للكلاسيكو كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفاخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - (فالفيردي أو مودريتش)

خط الهجوم: إيسكو - بنزيما - فينيسيوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 55 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر برصيد 57 نقطة.

وستشهد مباراة الكلاسيكو منافسة شرسة بين الفريقين، في ظل صراعهما على لقب الليجا هذا الموسم، لاسيما وأنها تأتي في وقت يبدو فيه مستوى ريال مدريد وبرشلونة متشابها إلى حد ما، ومتقاربا في النقاط.

كما سيكون لمباراة الكلاسيكو، دورًا كبيرًا في رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يسعى ريال مدريد لاستعادة صدارة الليجا التي فرط فيها، أما برشلونة فـ يأمل في الحفاظ عليها.
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