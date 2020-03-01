تصريحات مستفزة لـ نتنياهو: سنواصل احتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة "في غضون أسابيع" إذا ما أعيد انتخابه، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي تجري غدًا الاثنين.





وقال نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، في رأس أولوياته من بين "أربع مهمات كبرى فورية" يعتزم القيام بها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء، قال قبل 24 ساعة على فتح صناديق الانتخاب "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".





وبحسب نتنياهو فإن "لجنة الخرائط الأمريكية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع".





وأعطت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها في أواخر يناير الماضي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، تلك المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.





وتم اقتراح لجنة مهمتها ترسيم الحدود الدقيقة للأراضي المنوي ضمها.





وتطرق نتنياهو أيضا إلى أولوياته الأخرى، ومن بينها توقيع معاهدة دفاعية "تاريخية" مع الولايات المتحدة، و"القضاء على التهديد الإيراني"، دون تقديم مزيد من التوضيح.





وقال نتنياهو إن هدفه "الفوري" الرابع إذا فاز بولاية جديدة رغم مواجهته تهم فساد، يتمثل بإجراء إصلاح اقتصادي كبير لخفض تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل.

وكان نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس فشلا في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل وانتخابات سبتمبر.

وتشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين الخصمين في الانتخابات التي تجري الاثنين للمرة الثالثة خلال سنة واحدة.