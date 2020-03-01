الوزراء يتدخل لعلاج مرضى بنزيف بالمخ.. وتسمم بالدم.. وقصور بوظائف القلب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع الحالات الطبية التي رصدتها خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.





وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمواطنة بمحافظة القاهرة تعانى والدتها "ع.ا.س" عمرها 54 عامًا من مضاعفات بعد إجراء عملية غضروف بالفقرات القطنية نجم عنها تسمم بالدم وتورم بالجسم وقرح فراش ومتواجدة بمستشفى خاص وغير قادرة على النفقات وتحتاج تحويلها إلى احد المستشفيات الحكومية، فتم التنسيق مع الدكتور عبد العزيز يحيى مدير عام مستشفى السيد جلال الجامعى وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للاستقرار الحالة الصحية.





وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى شقيقه "ب.م.م" عمره 71 عامًا من قصور بوظائف القلب، والضغط، والسكر ومحجوز بأحد المستشفيات الحكومية ويحتاج استعجال استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لصرف علاج مزمن. فتم التنسيق مع الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج القرار لصرف العلاج للمريض مع المتابعة المستمرة.





واستقبال استغاثة من مواطن بمحافظة السويس يعانى خاله "ا.ف.م" عمره 64 عامًا من نزيف بالمخ وتدهور بدرجة الوعى ويحتاج الى تدخل جراحي وهو موجود بطوارئ أحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن مدير عام مستشفى عين شمس فرع العبور وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض وإجراء التدخل الجراحى بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.