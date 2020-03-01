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أخبار العالم

مجلس النواب العراقي يؤجل منح ثقته لـ علاوي.. والحلبوسي يحذر من يوم غد

الأحد 01/مارس/2020 - 04:07 م
الحلبوسي وعلاوي
الحلبوسي وعلاوي
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محمد علي

أعلن مجلس النواب العراقي تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية اليوم الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

 

وحذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، من أن يوم غد هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

 

وسبق قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة أن ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن اتفاقا على منح الثقة لحكومة محمد علاوي تم التوصل إليه، بينما تظل الوزارات السنية والكردية خالية من المرشحين.


ووصل علاوي إلى مبنى مجلس النواب حيث استقبله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، قبيل الاستعداد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة.


وتمكن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من إقناع 160 نائبا في البرلمان، وقد تمرر حكومته  اليوم بنصف أعضائها. إلا أن أعداد النواب المؤيدين لعلاوي تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته.


ويقول مسؤولون حكوميون إن الحكومة التي اختارها علاوي متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من حالة الفوضى العامة في العراق، بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ببغداد في يناير.


وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.


وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.

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