بعد أزمتي باسم سمرة والبرنس.. محمد رمضان يطرح أغنية إنت جدع .. فيديو





وتضمن الفيديو كليب مشاهد حقيقية قام رمضان بتصويرها خلال تواجده في الشوارع مع جمهوره بمناطق مختلفة في أنحاء القاهرة، أثناء وقوفه أعلى السيارة الخاصة به".





وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".





وتعد هذة الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس.





طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "إنت جدع" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".