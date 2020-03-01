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محافظات

محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات

الأحد 01/مارس/2020 - 08:38 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد دار رعاية الأيتام بمنطقة الكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح  يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وفتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة للدار والتعرف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة  للأطفال والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم ،سواء الإقامة والسكن والتغدية و الدراسة وغيرها ،و كذلك التعرف من خلال الحوار معهم على مواهبهم وطموحاتهم متمنيا لهم مستقبل أفضل.

كما وجه بأعمال الدهان والنظافة  بمدخل ومحيط الدار،مع بحث الاستغلال الأمثل للمحلات التابعة للدار و المطلة على الشارع لتحقيق عائد اقتصادية يعود على الدار والأطفال.

ووجة المحافظ التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن  إمكانية إقامة دار للفتيات الأيتام منفصلة عن دار الايتام الأولاد ،و الاجراءات والضوابط  المطلوب ،مع إعداد التجهيزات اللازمة وتشكيل الجهاز الوظيفى والعمالة اللازمة لها .

كما تفقد محافظ مطروح دار الملاحظة  بمنطقة الكيلو٧ والتعرف على عملها من خلال توافر الأخصائي الاجتماعي والنفسي ،ومدى القدرة علي التعامل لاعادة تأهيل  أطفال الأحداث الذين يتم توجيههم إلى الدار.
محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات
محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات
محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات
محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات
محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات
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