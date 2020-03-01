محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد دار رعاية الأيتام بمنطقة الكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وفتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.





وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة للدار والتعرف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للأطفال والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم ،سواء الإقامة والسكن والتغدية و الدراسة وغيرها ،و كذلك التعرف من خلال الحوار معهم على مواهبهم وطموحاتهم متمنيا لهم مستقبل أفضل.





كما وجه بأعمال الدهان والنظافة بمدخل ومحيط الدار،مع بحث الاستغلال الأمثل للمحلات التابعة للدار و المطلة على الشارع لتحقيق عائد اقتصادية يعود على الدار والأطفال.





ووجة المحافظ التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إمكانية إقامة دار للفتيات الأيتام منفصلة عن دار الايتام الأولاد ،و الاجراءات والضوابط المطلوب ،مع إعداد التجهيزات اللازمة وتشكيل الجهاز الوظيفى والعمالة اللازمة لها .



