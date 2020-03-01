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أخبار البلد

سامح عاشور: المحامين يقاتلون ولن تثنيهم الانتخابات والكلام المعسول

الأحد 01/مارس/2020 - 08:38 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
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حمادة خطاب
صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن قضية المحامين ومصيرهم واحد بعدما تم تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأصبحت النقابة ملكا للمحامين المشتغلين دون سواهم، مؤكدا: "لن نسمح لأحد بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 2016".
 
وشدد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي الدقهلية، أن المحامين يقاتلون للدفاع عن نقابتهم، ولن تثنيهم الانتخابات أو الوعود البراقة والكلام المعسول من البعض، مضيفا: "مصير المحاماة أصبح بين أيادي المحامين، فإما أن يحافظوا على ما تحقق من مكتسبات أو تسلم النقابة لغير المشتغلين".

وتابع: "لا تراجع عن تنقية الجداول، ومن فشل في تقديم ضوابط تجديد الاشتراك غير مشتغل، ونحن فقط طبقنا القانون، ولم يطبق بأثر راجعي كما يدعي البعض فكل نصوص القانون تتحدث عن الاشتغال الفعلي والتثبت منه، وعلى سبيل المثال فالمادة 12 تتحدث عن حق لجنة القبول في التثبت من الاشتغال كل عام، كما أن قسم المحاماة يتضمن أقسم بالله أن أمارس أعمال المحاماة، أي أن العمل بالمحاماة هو أساس القيد بالنقابة، كما أن تعديل القيد للاستئناف يتطلب الاشتغال 5 سنوات، ويتطلب تعديل القيد للنقض الاشتغال 10 سنوات".
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