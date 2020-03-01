سامح عاشور: المحامين يقاتلون ولن تثنيهم الانتخابات والكلام المعسول

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن قضية المحامين ومصيرهم واحد بعدما تم تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأصبحت النقابة ملكا للمحامين المشتغلين دون سواهم، مؤكدا: "لن نسمح لأحد بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 2016".

وشدد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي الدقهلية، أن المحامين يقاتلون للدفاع عن نقابتهم، ولن تثنيهم الانتخابات أو الوعود البراقة والكلام المعسول من البعض، مضيفا: "مصير المحاماة أصبح بين أيادي المحامين، فإما أن يحافظوا على ما تحقق من مكتسبات أو تسلم النقابة لغير المشتغلين".



