مفاجأة جديدة في أزمة النصر ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن أن أزمة نادي النصر السعودي مع لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدأت منذ فترة طويلة.





وأصدر نادي النصر، بيانًا رسميًا، أمس السبت، طلب فيه تغيير لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مباريات الفريق.





وأكدت صحيفة "الرياض"، أن أزمة نادي النصر مع لجنة الحكام لم تكن وليدة الأمس، بل بدأت منذ أن رفضت إدارة صفوان السويكت الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام وفقًا لسلسلة الاجتماعات التي قامت بها اللجنة مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



