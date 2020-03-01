«الري»: اتفاق واشنطن كان يراعي تحقيق التنمية لإثيوبيا دون الضرر بمصر.. فيديو

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.





وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «لن نفرط في مصلحة مصر، و تفاوضنا تحت مظلة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا»، مردفا «يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع ليعرف العالم الطرف الحريص على التوصل لاتفاق والطرف الذي لا يرغب في إنهاء المفاوضات».





وأوضح أنه كان من المقرر التوقيع على اتفاق مشترك بشأن سد النهضة نهاية فبراير الماضي، مؤكدا أن الوفد الفني المصري اتسم بالمرونة والحفاظ على محور التنمية المشتركة بين جميع دول نهر النيل خلال مفاوضات سد النهضة.





وأشار المتحدث باسم الري إلى أن الاتفاق كان سيراعي تحقيق التنمية لإثيوبيا دون تحقيق ضرر جسيم لمصر، فضلا عن الاتفاق على مراحل الملء.