وظهرت فرح بإطلالة بيضاء من هاي كول باللون الأبيض وزراير من الأكمام وبنطلون أبيض.





ونسقت مكياجا باللون الأحمر مع تسريحة شعر بسيطة بذيل حصان مرفوع وبعض الخصلات على جبهتها .





والتقطت فرح الصور بعدة طرق على إحدى عواميد المنزل وانهالت عليها التعليقات.





وكتبت فرح على صورتها All white with a touch of red ❤️

My 4 MOODS in a red lipstick!









نشرت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"