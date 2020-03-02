ملعقة سحرية يوميا تحميك من السكتة الدماغية وانسداد الشرايين

يحتوى الزبادي على بكتيريا مفيدة للصحة فهو يعالج العديد من الأمراض وتزداد فائته عند إضافة القليل من الجنزبيل وتناوله يوميا فى المساء إليك أبرز فوائدتناول مزيج الزبادى والجنزبيل يوميا يقدمها موقع برايت سايد



1. هضم أفضل



الاستهلاك المنتظم لللبن الزبادي له تأثير إيجابي على مستويات اكتوباكيللوس. يساعدنا اللاكتوباسيلس في هضم طعامنا بكفاءة ، وامتصاص العناصر الغذائية ، ومنع نمو البكتيريا غير المرغوب فيها.



2. ترطيب الجلد



يحتوي الزبادي على حوالي 30٪ من فيتامين بي و فيتامين B2 الذى يساعد على إصلاح بشرتك واستبدال العناصر الغذائية الحيوية للبقاء رائع.



3. فقدان الوزن





تبدأ وجبة الإفطار الجيدة والمغذية يومك بشكل صحيح لذلك يعتبر الزبادى فعال لانقاص الوزن وتساعد وجبات الإفطار التي تحتوي على البروتين والدهون على تنشيط جسمك



تساعد الأحماض الدهنية الجيدة والفيتامينات والمحتوى المعدني للألبان تغذي قلبك وجهاز الدورة الدموية ومنع تراكم الدهون في الشرايين





4. تعزيز قوة عقلكيساعد اللبن الزبادي في تقوية عقلك فعندما تكون الأمعاء صحية ، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ تساعدها على الجري بشكل أكثر سلاسة وأسرع.5. علاج البواسيرإذا كنت تعانين من البواسير بانتظام ، خاصة إذا كنتِ حاملًا ، فربما تحاولين بالفعل تناول الكثير من الألياف. وهذا سوف يساعد بالتأكيد. على الرغم من أن الزبادي لا يحتوي على الألياف ، فإنه يساعد أيضًا في تقليل الألم الناجم عن البواسير.6. منع السكتة الدماغية