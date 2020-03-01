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أخبار العالم

بعد استقالة علاوي.. الرئيس العراقي يعلن بدء مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئاسة الحكومة خلال مدة ١٥ يومًا، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

واعتذر علاوي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمريرها أمام البرلمان، صباح اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني. 

وقال علاوي في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيله".

وأضاف "لو قدمت التنازلات لكنت الآن أباشر عملي كرئيس لوزراء العراق، وللأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية".

وتابع "أثناء المفاوضات كانت بعض الجهات تسعى لتحقيق مصالح ضيقة دون أي اعتبار لدماء الشهداء، والجهات التي غرقت في الفساد وتاجرت بالطائفية ستكون أول المتضررين من المسار السياسي".

واستطرد "اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق فبعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح عبر حملات الافتراء وعدم تحقيق النصاب في البرلمان".
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