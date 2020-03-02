رئيس الأدوية: 80 ألف شخص ماتوا بالإنفلونزا العادية بالعالم في 2020.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن حجم المبيعات من الأدوية في الأسواق المصرية بلغ 70 مليار جنيه خلال عام 2019، تستحوذ الشركات الأوروبية والأمريكية على 60% منها.





وتابع عوف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم استيراد 90 %من مستلزمات صناعة الأدوية المصرية من أوروبا وأمريكا وفيتنام والهند والصين وكوريا.





وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن مخزون مصر من المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية يكفي 6 أشهر، ولا يوجد أزمة نقص في الادوية بشكل مقلق في مصر.





وأشار الدكتور علي عوف، إلى أن بداية من عام 2020 بلغ عدد الوفيات بسبب الأنفلونزا العادية 80 ألف حالة على مستوى العالم بينما توفي 2360 حالة فقط بسبب كورونا في نفس المدة.