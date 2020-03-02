جمال عبد الحميد : كارتيرون " ذكى " .. وفايلر " مغرور "

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن الفرنسى باتريس كاريترون يقدم موسما متميزا مع الزمالك على مستوى الإدارة الفنية للفريق فى المباريات ،التى خاضها الفريق حتى الآن فى كافة البطولات سواء المحلية أو القارية .





وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات تليفزيونية إن كارتيرون يتمتع بذكاء عال للغاية فى كل المواقف، التى تعرض لها ونجح فى استغلال ذكائه فى التغلب على حالة الإرهاق التى تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات .





وأوضح نجم الزمالك السابق أن فايلر تعامل بغرور ولم يحترم الزمالك فى المباراة الاخيرة بينهما فى بطولة السوبر المصرى التى اقيمت فى أبو ظبى .





ويرى جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق لم يخسر من الأهلي رغم انسحابه.





وقال جمال عبد الحميد: "القانون ينص على إعادة قمة الأهلي والزمالك طالما أن حافلة الفريق الأبيض لم تصل ستاد القاهرة".





وتسائل: "لماذا تعنت اتحاد الكرة وصمم على إقامة قمة الأهلي والزمالك في موعدها؟".





وأتم: "اتحاد الكرة يتحدث عن رفضه للتأجيلات، رغم أنه قرر تأجيل الأسبوع الرابع للدوري من قبل".



