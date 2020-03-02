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أخبار العالم

نيويورك تسجل أول إصابة بـ كورونا عائدة من زيارة لإيران

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في مدينة ألباني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن حاكم الولاية أندرو كومو قوله: "الحالة لامرأة في أواخر الثلاثينيات من العمر وأصيبت بالفيروس أثناء سفرها إلى إيران، وهي تخضع حاليًا للعزل في منزلها".

وأضاف كومو: "ليس هناك داعي للقلق غير المبرر، واحتمال حدوث خطر عام في الولاية لا يزال منخفضًا".

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.

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