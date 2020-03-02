عاجل| السلطات الفرنسية تواصل إغلاق متحف اللوفر بسبب كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية مواصلة إغلاق متحف اللوفر وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.





وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر اليوم، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق الزوار على المتحف من جميع أنحاء العالم.





وقال بيان قصير صادر عن متحف اللوفر "إن اجتماع الموظفين بشأن جهود الوقاية من الفيروس أسفر عن منع فتح المتحف كما كان مقررا صباح اليوم، وأن الراغبين في زيارته لا يزالوا ينتظرون دخوله ".





وأوضح موظف بمتحف اللوفر وهو ممثل عن اتحاد موظفيه، أندريه ساكريستين، "نحن قلقون للغاية لإن لدينا زوار من كل مكان"، مشيرًا إلى أن "الخطر كبير جدًا جدًا جدًا، وحتى ذلك الحين لا توجد إصابات بالفيروس معروفة بين عمال المتحف البالغ عددهم ألفين و300 عامل، لكنها مسألة وقت فقط".





تجدر الإشارة إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي