تعرف على تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الأم والجنين

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين، إن المبادرة تأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام بصحة المواطن، وتستهدف حماية الجنين من انتقال أي أمراض له خلال فترة الحمل.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف وجود جيل جديد خال من الأمراض، التي من الممكن ان تنتقل إلى الجنين أثناء فترة الحمل من الأم.





واوضح ان هذه المبادرة تعمل على تقليل احتمالية انتقال هذه الأمراض الى الجنين، وتقوم المبادرة على عمل إجراءات علاجية للام بهدف مساعدتها على الشفاء وتجنب مضاعفات تلك الامراض.

وأضاف الدكتور فوزي فتحي، أن هناك 4800 مركز صحي يقدم خدمات متابعة الحمل، حيث يتم إجراء فحص للمرأة الحامل، وتسجيل التاريخ المرضي للعائلة إن وجد، وصرف أدوية للعناية بصحة الحامل.

وأكد المدير التنفيذي، أن المبادرة تقدم فحص لأمراض يمكن أن تنتقل من الأم للجنين، ومنها فيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري.