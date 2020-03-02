القباج تفتتح دار فاقدي الرعاية من كبار السن.. صور

افتتحت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف دار فاقدي الرعاية من كبار السن التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي والمسندة إلى جمعية رعاية المؤسسات، خلال زيارتها الحالية للمحافظة.









وقالت القباج إن جمعية رعاية المؤسسات تضم مؤسسة بنين وبنات وحضانة إيوائية وتم إضافة نشاط فاقدي الرعاية لكبار السن، كما يضم ورش إنتاجية وحدادة وتجارة وتدريب للأبناء.









وقالت "القباج" إن دار فاقدي الرعاية تضم عنبرين بطاقة ٥٠ سريرا وغرفة عزل وعيادة ومطبخ وتقام المباني على مساحة ١٠٠٠ متر.









وأعلنت القباج عن توفير ٢٥٠ ألف جنيه لتطوير الحضانة الإيوائية ليكون مكان يليق بالأبناء، كما تم توفير مليون جنيه من الوزارة للجمعية لصالح دار فاقدي الرعاية.









من جانبه؛ أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنها نجحت في استمرار مسيرة الوزارة الناجحة، مشيرا إلى أن وجود وزيرة التضامن الاجتماعي في بني سويف يؤكد اهتمام الدولة بمحافظة بني سويف، وافتتاح دار لفاقدي الرعاية من كبار السن يقدم خدمات لكبار السن يؤكد أيضا أن الدولة المصرية تعامل المواطن المصري كما يجب وتحترم إنسانيته وتحفظ كرامته.