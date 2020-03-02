صناعة الهيمنة الروسية على لبنان

خلال النصف الأول من عام 2018 ، عبرت روسيا بشكل متزايد عن استيائها من الضربات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف إيران وحزب الله في سوريا. في 17 سبتمبر ، 2018 ، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية من طراز إليوشن IL-20 ، من المفترض أنها كانت مصادفة ، خلال عملية إسرائيلية.





ألقت موسكو باللوم على إسرائيل في الحادث ونشرت على الفور أنظمة الدفاع الجوي S-300 في سوريا ، مما حد بشكل كبير من حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي. أصر الخبراء العسكريون والمدنيون الروس علانية على أن الوقت قد حان لإظهار إسرائيل أن الكرملين يملي القواعد في سوريا. صرح فيودور لوكيانوف ، رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "إذا كانت إسرائيل تتحدى الدور المهيمن لروسيا ، فإن روسيا سترد وتتخذ موقفا.





كان الهدف الإسرائيلي الرئيسي في سوريا هو منع عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان ، واستخدمت القدس المجال الجوي اللبناني لإحباط عمليات النقل هذه. في نوفمبر 2018 ، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو حماية المجال الجوي اللبناني. ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع كانت تفكر بشكل إيجابي في الفكرة التي أزعجت الإسرائيليين.





في وقت سابق ، في فبراير 2018 ، حصلت شركة Novatek الروسية للغاز الطبيعي على إذن من الحكومة اللبنانية لتطوير حقول الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. هذا الإجراء يشير إلى أن موسكو انحازت بشكل لا لبس فيه إلى لبنان وادعت الحق في حماية استثماراتها في الغاز الطبيعي خلال أزمة عسكرية. بقي الروس محايدين خلال عملية الدرع الشمالي (ديسمبر 2018 - يناير 2019) عندما دمر جيش الدفاع الإسرائيلي أنفاق حزب الله التي عبرت الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى شمال إسرائيل. ومع ذلك ، طموح موسكو لإدخال لبنان إلى دائرة نفوذه الذى كان تدخله في سوريا.





لبنان هو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي يمكن لموسكو الاعتماد عليها وبها مجتمع مسيحي كبير حيث حليفها الطبيعي هو الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية أنطاكية. تضم الطائفة الأرثوذكسية حاليًا حوالي 8٪ من سكان لبنان. في الحكومة اللبنانية السابقه التي تم تشكيلها في يناير 2019 ، مثل أربعة وزراء المجتمع الأرثوذكسي سياسيًا ، كان بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني ووزير الدفاع إلياس أبو صعب. وزير الدفاع السابق ، يعقوب صراف ، الذي ذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه يفضل مبيعات الأسلحة الروسية إلى لبنان ، هو كان من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية. منذ عهد ستالين ، تم تكليف الدبلوماسيين السوفيت في لبنان وسوريا بإبقاء بطريرك أنطاكية في دائرة نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. في عهد بوتين ، ازدادت الاتصالات مع المسيحيين الأرثوذكس بشكل كبير ، وسعت موسكو أيضًا إلى التحالف مع الموارنة - أكبر طائفة مسيحية في لبنان. تاريخيًا ، كانت فرنسا الشريك الدولي الرئيسي للموارنة ، لكن هذه العلاقة ضعفت إلى حد كبير عندما رفض بطريرك أنطاكية الماروني ، بشارة بطرس راهي ، دعم "الربيع العربي" بل ورحب بالقوات الروسية في سوريا. لأن راهي تابع للفاتيكان ، فهو يحاول الحفاظ على التوازن بين روسيا والغرب ، لكن موقفه يبدو أقرب إلى بوتين من الغرب.





كما أحيا بوتين شبكة من المنظمات الدينية والعلمانية تشكلت للضغط من أجل مصالح موسكو في لبنان ، والتي كانت غير فاعلة بعد الانهيار السوفيتي. جدير بالذكر أن جمعية فلسطين الإمبراطورية الأرثوذكسية (IOPS) ، التي أنشأت ما يقرب من مائة مدرسة أرثوذكسية في المنطقة منذ تأسيسها في عام 1872. خلال العملية الروسية في سوريا ، حاول بوجدانوف ، كممثل رئاسي خاص للشرق الأوسط ، إقامة حوار بين الأسد والمعارضة المعتدلة. عضو آخر بارز في IOPS هو أوليغ أوزيروف ، نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية ، جمعية العائلات الأرثوذكسية في بيروت تضغط أيضًا على المصالح الروسية في لبنان وتحافظ على روابط وثيقة مع IOPS .

وجدبر بالذكر ان عائلة سرسق اللبنانية هي واحدة من أكثر نفوذه وتعاونت مع القنصلية الروسية العامة في بيروت في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. كما شغل روبرت سارسوك ، أحد الممثلين الحاليين للعائلة ، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جازبروم بنك انفست مينا من 2009 إلى 2015. والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، موسكو ، 26 مارس 2019. وتلعب عائلات عون ، الحريري ، جنبلاط أدوارًا رئيسية في السياسة اللبنانية ، ويستخدم الكرملين هذه الاتصالات لمصلحتها.





لبنان هو الدولة العربية الوحيدة بخلاف سوريا حيث حافظ القادة المؤيدون للسوفيت على نفوذ استراتيجى منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. واستمرت جميع النخب اللبنانية القوية تقريبًا ، المؤيدة والمعارضين لروسيا ، في مكانها بعد "ربيع بيروت" في عام 2005. عائلات الحريري وعون وجنبلاط رغم أنه ليس لها أصول روسية مباشره ، انها لا تزال تلعب أدوارًا رئيسية فى العلاقه مع الكرملين. شكل كبار السياسيين اللبنانيين جماعات ضغط منذ فترة طويلة لصالح موسكو كان تربطهم علاقات قوية مع الشركات الروسية الكبرى التي أنشئت على مدار ربع القرن الماضي. ومن أبرز هؤلاء جورج شعبان الذي مثل أعمال عائلة الحريري ، شركة سعودي أوجيه المحدودة ، في روسيا لفترة طويلة وساعدت احتكارات النفط الروسية في اقتحام السوق السعودية ، وأمل أبو زيد ، ممثلة الرئيس عون في أعلى درجات النخبة السياسية والاقتصادية الروسية ، بما في ذلك الرئيس بوتين. دخلت شركة أبو زيد ، شركة أديكو للاستثمار السوق الروسية في عام 2000 ، وهى المتخصصة في شركات النفط الروسية في جنوب شرق آسيا وفي عام 2014 ، أصبح أبو زيد مستشارًا للشؤون اللبنانية الروسية في وزارة الخارجية اللبنانية. أخيرًا ، منذ الحقبة السوفيتية ، اعتمدت موسكو على الطلاب اللبنانيين المتعلمين في روسيا ، وهناك الآن حوالي عشرة إلى عشرين ألفًا منهم.





تأسست رابطة خريجي الجامعات السوفيتية في لبنان في عام 1970 ومنذ ذلك الحين كثفت أنشطتها ، التي تضم حوالي أربعة آلاف عضو وفقًا لمصادر روسية رسمية. يزعم خبراء روسيا أيضًا أن هناك ما يصل إلى ثمانية آلاف عائلة مختلطة في لبنان تتشكل من زواج النساء الروسيات إلى الرجال اللبنانيين. كثيرًا ما تذكر وسائل الإعلام الروسية أن الطلاب السابقين يشغلون الآن مناصب عليا في الاقتصاد اللبناني والنظام السياسي وأن الأسر المختلطة تعزز علاقات روسيا مع لبنان. وفقًا لصحفية دويتشه فيله فإن روسيا تؤثر أيضًا على الجالية المسيحية عبر جبهة التضامن الأوروبية من أجل سوريا ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأحزاب اليمين المتطرف الأوروبية ، وكذلك مع حزب المشرق اللبناني المتطرف في لبنان الذي يطلق على نفسه مدافع عن المسيحية الشرقية في إسرائيل. العالم العربي.





لكن نفوذ موسكو المتزايد كان يقلق بعض السياسيين اللبنانيين. وصار واضحًا في يناير 2019 عندما منحت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية شركة روسنفت النفطية الحكومية المملوكة للدولة إذنًا لإدارة محطة تخزين المنتجات النفطية في مدينة طرابلس لمدة عشرين عامًا. قام زعيم الدروز ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتغريد " أن الصفقة كانت تذكر بصراع القوى الاستعمارية على النفط في المنطقة منذ قرن مضى. وكتب "مع روزنفت في طرابلس ، وغدًا في بانياس والبصرة ، سيكون ظريف ولافروف وزيري الخارجية الإيراني والروسي العنوان الرئيسي للشرق الأوسط الجديد بين الروس والفرس". على الرغم من هذه التصريحات ، لا يزال جنبلاط وابنه تيمور يزوران موسكو باستمرار ويحافظان على اتصالات وثيقة مع المسؤولين الروس بما في ذلك نائب وزير الخارجية بوجدانوف.





وقع زعماء لبنانيون بارزون على عريضة شجب فيها وصف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للتدخل العسكري السوري في موسكو بأنها "حرب مقدسة". قال الأسقف إلياس أودي من بيروت للسفير الروسي ألكسندر زاسيبكين إن طائفته "لم تطلب أبدًا الحماية". عارض بطريرك أنطاكية اغناطيوس الرابع بشكل حازم استخدام الكنيسة الأرثوذكسية لأغراض سياسية قبل وفاته في عام 2012. يتخذ خليفته البطريرك جون العاشر قلب التوجه وصار مؤيدا لروسيا بشأن العديد من القضايا الرئيسية ، مما أدى إلى تغلغل موسكو بسهولة في لبنان أسهل مما كان عليه. وصار واضحا أن ادعاء روسيا بأنها "تحمي المسيحيين" هو ذريعة لاهداف قومية وسياسية. لدى روسيا هدفان رئيسيان في الشرق الأوسط: 1- جذب أكبر عدد ممكن من الدول من مجال النفوذ الأمريكي إلى موقعها الخاص ، 2- تحقيق موقع متميز ، إن لم يكن احتكارًا ، في سوق الأسلحة الإقليمي. يرعى بوتين الشركات الروسية الكبيرة ويزيد أرباحها عن طريق الحلفاء الأجانب للكرملين. وفقًا لألكسندر شوميلين من مركز تحليل النزاعات في الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الأمريكية والكندية بالأكاديمية الروسية ، فإن بوتين يتبع مقاربة ذات شقين. كما فعل الكرملين خلال الحقبة السوفيتية ، يسعى بوتين إلى ربط الدول بموسكو من خلال تقديم المساعدة العسكرية والدعم الاقتصادي.





يسعى بوتين أيضًا إلى تعزيز مصالح الشركات الروسية الكبيرة وزيادة أرباحها عن طريق الحلفاء الأجانب للكرملين. لذا ، يجب أن يكون كل حليف صغير سليمًا من الناحية المالية. كلا النهجين يساعدان موسكو على ملء المساحات المهملة من قبل واشنطن. استخدم بوتين اللعب في سوريا وأنقذ نظام الأسد. وقع أباطرة مرتبطون بمساعدي بوتن المقربين عقودًا لأعمال إعادة الإعمار بعد الحرب مقابل النفط والغاز الطبيعي والفوسفات وحقوق الموارد الطبيعية الأخرى. على الرغم من استنادها المبدئي إلى مبدأ "الاقتصاد أولًا ، ثم السياسة" ، إلا أن موسكو سارعت فيما بعد على ربط لبنان بروسيا من خلال التركيز على علاقتها بحزب الله ومحاولتها بيع الأسلحة للحكومة.





تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة اللبنانية (LAF) في 2005-2006 ، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية اللاحق. جاءت معظم أسلحتهم من الولايات المتحدة ، على الرغم من أن فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسوريا وروسيا قد زودتهم بالأسلحة حتى عام 2008. وتألفت مساهمة موسكو من الجسور المتنقلة الثقيلة والشاحنات والرافعات والجرافات و المركبات الأخرى التي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دولار.





ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في القوات الجوية اللبنانية الصغيرة بتسع مروحيات SA 342L Gazelle مسلحة برشاشات ، وفرت فرنسا للطائرات المروحية خمسين صاروخًا طويل المدى من نوع HOT مضاد للدبابات. وعدت واشنطن بستة وستين دبابة من طراز M60A3 تم نقلها من الأردن ، بعد تعديل أنظمة تثبيت الدبابات للسماح لها بإطلاق النار أثناء الحركة، وأربعة مدافع هاوتزر ذات الدفع الرباعي M109 155 ملم ذات الدفع الذاتي للتسليم بعد عام 2009 ، على الرغم من 10 دبابات و 12 دبابة فقط تم توفير مدافع الهاوتزر فعلا. ومع ذلك ، كانت هناك مشكلتان رئيسيتان في المساعدة العسكرية الأمريكية للبنان في ذلك الوقت: إحجام واشنطن عن توفير أسلحة ثقيلة ، والإجراءات البيروقراطية الداخلية التي أبطأت تنفيذ الاتفاقيات. قامت واشنطن أيضًا بفرض ثلاثة قيود من أجل إدارة ميزان القوى: ستوفر للجيش اللبناني قوة نيران كافية لمواجهة حزب الله والمنظمات الإرهابية السنية. وأنها لن تنقل الأسلحة التي يمكن أن يستولي عليها حزب الله.





هناك عامل آخر يؤثر على سياسة موسكو في الشرق الأوسط وهو نظرتها المتغيرة للعمل العسكري المحتمل في لبنان في أعقاب طلب الرئيس عون في نوفمبر 2018 بأن تمد روسيا مظلة الدفاع الجوي S-300 لتشمل لبنان. عندما أوصت إدارة ترامب بخفض المساعدات العسكرية والأمنية بنسبة 80 في المائة من السنة المالية 2016 إلى 2018. ردت موسكو بتقديم قرض ائتماني بقيمة 1 مليار دولار لشراء الأسلحة وحتى قدمت بعض المساعدة مجانًا. امتد مشروع الاتفاق إلى ما هو أبعد من النطاق المعتاد لاتفاقيات الأسلحة من خلال تضمين ما يلي: 1- حماية الأراضي اللبنانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في سوريا. 2- الوصول إلى الموانئ اللبنانية واستخدامها ، وخاصة ميناء بيروت ، لدخول وإصلاح السفن الحربية الروسية . 3- الوصول إلى المجال الجوي اللبناني واستخدامه لمرور الطائرات الروسية.