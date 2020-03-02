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أخبار البلد

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:36 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس الكورونا، تحت مسمى Www.care.gov.eg ، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم،  كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات و الفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

صرح بذلك أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.
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