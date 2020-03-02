تفعيل مبادرة دمج الطلاب في المشروع القومى لمحو الأمية بتربية رياضية المنوفية

التقى اليوم فريق مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية بطلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.





وأشارت الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تناول اللقاء تعريف الطلاب بقضية الأمية وكيفية المشاركة فى المشروع وإجراءات التعاقد الحر مع الهيئة العامة لمحو لتعليم الكبار ودور طلبة كلية التربية الرياضية فى دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار .



