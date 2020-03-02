AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تفعيل مبادرة دمج الطلاب في المشروع القومى لمحو الأمية بتربية رياضية المنوفية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:15 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
Advertisements
قســم التعليــــم

التقى اليوم فريق مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية بطلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.


وأشارت الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تناول اللقاء تعريف الطلاب بقضية الأمية وكيفية المشاركة فى المشروع وإجراءات التعاقد الحر مع الهيئة العامة لمحو لتعليم الكبار ودور طلبة كلية التربية الرياضية فى دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار .


بدأ اللقاء بطابور عرض لطلبة وطالبات الكلية كما قاموا بتحية العلم، وكذلك تم تكريم الطلاب المشاركين فى دورة اعداد معلم الكبار وتسليمهم شهادات إتمام التدريب.




وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف على قطاع خدمة المجتمع والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تهانى عبد القوى رئيس هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنوفية وتحت إشراف الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور حمدى وتوت وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وبحضور الدكتور عماد السرسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور اسلام غلاب منسق تعليم الكبار بكلية التربية الرياضية و أمانى فاروق منسق الجامعة ومدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة تعليم الكبار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا تدرب طلابها على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

محو الأمية مشكلات وحلول.. جامعة المنيا تختتم الندوات التعريفية

رئيس جامعة المنوفية يستقبل مستشار وزارة التضامن الاجتماعى

رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة التنفيذية لإدارة مشروع البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية

جامعة الإسكندرية: خلال فترة قصيرة ستكون المحافظة بلا أمية

تربية المنيا تكرم متميزيها بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

ترشيحاتنا

حبس زوج شيرين عبد الوهاب عاما بتهمة الشروع فى القتل

وزير الصحة السابق يحذر: جسمك مكسر ومزاجك مش رايق ودفيان شوية.. احتمال عندك كورونا

وفاة ريمون بطرس عن عمر يناهز 70 عاما

بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

الصديق وقت الضيق.. تعرف على هدية الرئيس السيسي إلى الصين

إعلان خطير من منظمة الصحة العالمية عن كورونا في 4 دول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة