تفعيل مبادرة دمج الطلاب في المشروع القومى لمحو الأمية بتربية رياضية المنوفية

التقى اليوم فريق مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية بطلاب كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.
وأشارت الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تناول اللقاء تعريف الطلاب بقضية الأمية وكيفية المشاركة فى المشروع وإجراءات التعاقد الحر مع الهيئة العامة لمحو لتعليم الكبار ودور طلبة كلية التربية الرياضية فى دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار .
بدأ اللقاء بطابور عرض لطلبة وطالبات الكلية كما قاموا بتحية العلم، وكذلك تم تكريم الطلاب المشاركين فى دورة اعداد معلم الكبار وتسليمهم شهادات إتمام التدريب.
وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف على قطاع خدمة المجتمع والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تهانى عبد القوى رئيس هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنوفية وتحت إشراف الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور حمدى وتوت وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وبحضور الدكتور عماد السرسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور اسلام غلاب منسق تعليم الكبار بكلية التربية الرياضية و أمانى فاروق منسق الجامعة ومدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة تعليم الكبار.