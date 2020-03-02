ننشر تفاصيل كاملة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. التقديم خلال يونيو ويوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد افتتحت 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بعد عامين من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم افتتاح 8 مدارس بالعام الدراسي 2019/2020، و3 مدارس بالعام الدراسي 2018/2019.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الإرتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.





وأضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.





وأوضح مجاهد، أن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاث مكونات أساسية وهم العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، وأكمل مجاهد أنه يتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جدير بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي معايير الجودة العالمية.





وأشارت الأستاذة حبيبة عز إلى أن الوزارة تعطي فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم.





وأشارت عز، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهري يونيو ويوليو، ويجب على المتقدمين الإلتزام بالأوراق التي سيقرها الإعلان مثل الملف الخاص الذي يضم صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2020/2021، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها في الفترة التي سيتم تحديدها بالإعلان، وأنه يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي ستضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل المدرسة.





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم افتتحت مدرستين بالعام الدراسي 2019/2018، هي أولا: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، ثانيًا: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو، وثالثًا: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.





وفيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019/2020، افتتحت الوزارة 8 مدارس أخرى، ففي محافظة القاهرة، أولًا: مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية وذلك بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والإجتماعية، وثانيًا: مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وثالثًا: مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، ورابعًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات، وخامسًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، وسادسََا: مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)، وسابعًا: مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة آل السويدي للتنمية، وثامنًا: مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد بمحافظة القليوبية.



