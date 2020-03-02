شعر قصير.. منة فضالي تبهر متابعيها بـ لوك مختلف في مسلسلها الرمضاني

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمبية على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كاجول أنيقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد، ومدى جمالها وأناقتها الشديدة.
وعلقت منة فضالي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:
rania from hob omri series Ramadan 2020 inshallah.. من دور رانيا ومسلسل حب عمري المعروض في رمضان 2020 ان شاء الله.
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وظهرت منة فضالي وهي ترتدي بلوزة باللون الرمادي الغامق، وبأكمام طويلة، وقد ظهرت بشعر قصير للغاية وهو ما تناسب مع ملامحها، وإطلالاتها بشكل كبير.
وأكملت منة فضالي إطلالتها بتغيير لون عينيها للون الأخضر، مع عدم التكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت منة فضالي ان تبرز انوثتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث ظهرت بقلادة طويلة باللون الأسود حول عنقها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت منة فضالي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:
اقرأ ايضا:
وظهرت منة فضالي وهي ترتدي بلوزة باللون الرمادي الغامق، وبأكمام طويلة، وقد ظهرت بشعر قصير للغاية وهو ما تناسب مع ملامحها، وإطلالاتها بشكل كبير.
وأكملت منة فضالي إطلالتها بتغيير لون عينيها للون الأخضر، مع عدم التكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت منة فضالي ان تبرز انوثتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث ظهرت بقلادة طويلة باللون الأسود حول عنقها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..