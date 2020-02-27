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مرأة

نصائح بسيطة للمرأة العربية للحصول على إطلالة أنيقة.. ابتعدوا عن الماركات

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:54 ص
نصائح بسيطة للمرأة
نصائح بسيطة للمرأة العربية لإطلالة أنيقة
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آية التيجي
قالت مصممة الأزياء السورية منال المحمود، إن التجديد هو سر نجاح الإطلالات لأي امرأة عربية.

ونوهت "المحمود"، بأن المرأة يجب أن تعتمد في كل تصميماتها على البساطة واحترام التقاليد والعادات التي تحتفظ بها الأسرة العربية.

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وأضافت أنه عند ارتداء العبايات يجب الاعتماد على التصميمات الجديدة، والألوان التي تضفي إليها ألوان البهجة والسرور.

وأكدت أنه يجب ألا تعتمد على المغالاة في التصميم، ولكن اختيار القماش واللمسات الفنية في الألوان أهم ما يجب أن يتميز به الإطلالة. 

ونصحت المرأة العربية بعدم المغالاة والهرولة نحو الماركات العالمية، حيث إن سعرها مبالغ فيه، نظرا لأنها مستوردة، وهناك من يقدم نفس التصميمات بشكل مختلفة وتظهر بشكل ممتاز ولا تستطيع تفرقته عن المصنع محليا.
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