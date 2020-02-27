نصائح بسيطة للمرأة العربية للحصول على إطلالة أنيقة.. ابتعدوا عن الماركات

ونوهت "المحمود"، بأن المرأة يجب أن تعتمد في كل تصميماتها على البساطة واحترام التقاليد والعادات التي تحتفظ بها الأسرة العربية.





إقرأ ايضا:









وأضافت أنه عند ارتداء العبايات يجب الاعتماد على التصميمات الجديدة، والألوان التي تضفي إليها ألوان البهجة والسرور.





وأكدت أنه يجب أ لا تعتمد على المغالاة في التصميم، ولكن اختيار القماش واللمسات الفنية في الألوان أهم ما يجب أن يتميز به الإطلالة.