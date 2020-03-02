أحمد ناجي لـ إكرامي: دكة الأهلي أفضل من بيراميدز

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وفريق سموحة الحالي، أن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل لاعبا الأهلي والزمالك أفضل حارسين في الدوري، منوهًا إلى أن المهدي سليمان لاعب بيراميدز يأتي بعدهما في الترتيب.





وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم 1": "هذه وجهة نظري وأيمن طاهر والجهاز الفني للمنتخب لديهم الحرية في الاختيار ، منذ كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، ومستوى محمد الشناوي في ثبات، وهذا لا يجعلنا نغفل دور أبو جبل الذي وجد نفسه في موضع المسؤولية فجأة وكان جديرًا بمركزه".





وتابع: "بيراميدز يأمن نفسه بضم شريف إكرامي، لأن لديه طموحات إفريقية، ووجود إكرامي سيخلق قوة لديهم".





واستكمل: "بالتأكيد إكرامي رحل عن الأهلي لكي يُشارك بشكل أساسي ويجد لنفسه فرص ودوافع جديدة، واعتقد أن هذا اتفاقه مع إدارة بيراميدز، لأنه لو انضم لهم ليجلس على دكة البدلاء، كان الأفضل له الجلوس على دكة الأهلي".





وتابع: "شئ يحزنني جدًا أن أحمد الشناوي يجلس على دكة البدلاء في بيراميدز، ولو انضم للأهلي سيجد منافسة كبيرة مع محمد الشناوي، وهو مطالب بالتركيز".



