بعد حكم حبسه عاما.. حسام حبيب يستأنف.. وخلافات قديمة تخلق عداوة بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل.. القصة الكاملة

حسام حبيب متهم بالشروع فى قتل ياسر خليل

خلافات قديمة تتسبب فى عداوة بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها





أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.





وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية، لـ "صدى البلد"، انه تم بالفعل إصدار حكم بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل.





وأوضحت الشركة : ان هذا الحكم غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب أن يستأنف عليه فى المدة القانونية المحددة له، ولكن الحكم بالحبس؛ يؤكد ان حسام حبيب مدان، وأن ياسر خليل بريء.





وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.





استئناف حسام حبيب





حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.





وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب، سنة؛ لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.





ونفى مصدر قضائي وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم؛ ستكون القضية جناية وليست جنحة.





وطبقًا للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.





خلافات حسام وياسر





تعود الخلافات بين حسام حبيب ومدير أعمالها شيرين عبد الوهاب السابق ​ياسر خليل،​إلى ما بعد زواج حسام من شيرين عبد الوهاب، حيث حدثت الأزمة؛ بعد أن أفصح "حبيب" لها عن ما قاله مدير أعمالها عن أحد الفنانين ، وهو ما تسبب في مشكلة بين "خليل" و"حبيب".





خليل بدوره أجرى اتصالا بحسام حبيب، ونشبت مشاجرة بينهما، إلا ان شيرين حاولت ان تمتص الموقف؛ كي لا تتفاقم الأزمة ، خاصة وأن شقيقها تدخل في الأمر ، وانتهت الزمة بالفعل؛ لتخوف ياسر خليل من أن يخسر عمله الجديد الذي تعاقد عليه لصالح إحدى شركات الإنتاج.



