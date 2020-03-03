AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد حكم حبسه عاما.. حسام حبيب يستأنف.. وخلافات قديمة تخلق عداوة بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل.. القصة الكاملة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:30 ص
حسام حبيب
حسام حبيب
Advertisements
أحمد إبراهيم
حسام حبيب متهم بالشروع فى قتل ياسر خليل 
خلافات قديمة تتسبب فى عداوة بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها 

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية، لـ "صدى البلد"، انه تم بالفعل إصدار حكم بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل. 

وأوضحت الشركة : ان هذا الحكم غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب أن يستأنف عليه فى المدة القانونية المحددة له، ولكن الحكم بالحبس؛ يؤكد ان حسام حبيب مدان، وأن ياسر خليل بريء.

وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

استئناف حسام حبيب

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب، سنة؛ لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

ونفى مصدر قضائي وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم؛ ستكون القضية جناية وليست جنحة.

وطبقًا للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء. 

خلافات حسام وياسر 

تعود الخلافات بين حسام حبيب ومدير أعمالها شيرين عبد الوهاب السابق ​ياسر خليل،​إلى ما بعد زواج حسام من شيرين عبد الوهاب، حيث حدثت الأزمة؛ بعد أن أفصح "حبيب" لها عن ما قاله مدير أعمالها عن أحد الفنانين، وهو ما تسبب في مشكلة بين "خليل" و"حبيب".

خليل بدوره أجرى اتصالا بحسام حبيب، ونشبت مشاجرة بينهما، إلا ان شيرين حاولت ان تمتص الموقف؛ كي لا تتفاقم الأزمة، خاصة وأن شقيقها تدخل في الأمر، وانتهت الزمة بالفعل؛ لتخوف ياسر خليل من أن يخسر عمله الجديد الذي تعاقد عليه لصالح إحدى شركات الإنتاج.

وكانت شيرين قد شعرت بخوف شديد؛ كي لا تدخل وزوجها في أزمة جديدة، حتى تركز على أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ولكن ياسر خليل قرر لاحقا، إقامة دعوى قضائية ضد حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع فى قتله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب: ميتقليش اخرسى .. أحدث فيديو لـ جوهرة .. وسر الخوف من الظهور مع منى فاروق .. وتحفيز شيما الحاج للشباب

مشاهير داخل أروقة المحاكم بالتجمع الخامس.. تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي.. و مصدر يكشف مكان هروبها.. انقضاء دعوى حبس تامر عشور بالتصالح في قضية التهرب الضريبي

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

نجوم خلف القضبان.. أحمد الفيشاوى بسبب نفقة ابنته.. وعمرو واكد وبوسى «تهرب ضريبي».. وخالد مرعى متهم فى قضية مخدرات

صورة غير متوقعة لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب

حبس زوج شيرين عبد الوهاب عاما بتهمة الشروع فى القتل

ترشيحاتنا

بعد خداع قناة الجزيرة لهما.. النيابة تخلي سبيل متهمي التيك توك

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

حتحوت يكشف كواليس فض لاعبي الزمالك للإضراب عن التدريبات.. فيديو

مدرب بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع شريف إكرامي

أخبار الزمالك.. رد مرتضى منصور على أزمة المستحقات.. ووعد شيكابالا لرئيس النادي

أول حالة إعدام في الصين بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور