الرئيس الصيني: على البشرية أن تختار مرة أخرى بين السلام والحرب

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن العلاقات المتساوية بين الدول والشعوب هي وحدها التي تضمن الأمن الشامل.

وأضاف شي جين بينج، في كلمته بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، أن "البشرية تواجه اليوم مجددًا خيارًا بين الحرب والسلام، الحوار أو المواجهة، المنفعة المتبادلة أو لعبة محصلتها صفر".

وأوضح "أن للبشرية مصيرًا مشتركًا، وحدهما العلاقات المتساوية بين الدول والشعوب، والعيش في وئام، سيسمحان بضمان الأمن المشترك، واجتثاث الأسباب الجذرية للحرب، ومنع تكرار المآسي التاريخية".

وتابع الزعيم الصيني: "يقف الشعب بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب تقدم الحضارة الإنسانية، إنه يسلك طريق التنمية السلمية، ويعمل مع شعوب العالم أجمع لصياغة المصير المشترك للبشرية".