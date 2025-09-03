العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

يُعتبر العسل الأسود أو ما يُعرف بـ دبس السكر من الأطعمة التقليدية التي ارتبطت بثقافات كثيرة، قديما وبالأخص فى مصر، حيث يُستخدم كمصدر طاقة، ومكمل غذائي طبيعي غني بالعناصر المهمة للجسم، وعلاج للكثير من الأمراض، لكن رغم قيمته الغذائية العالية، لا يخلو العسل الأسود من بعض الأضرار والمخاطر عند الإفراط في تناوله.

فوائد العسل الأسود وأضراره

ونتناول هنا فوائد العسل الأسود المتعددة، وأيضًا نوضح أضراره المحتملة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فوائد العسل الأسود

1. غني بالحديد ومحارب قوي للأنيميا

العسل الأسود يُعد من أغنى المصادر الطبيعية بالحديد، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمَن يعانون من فقر الدم أو الأنيميا، خاصة لدى النساء والأطفال، ملعقة صغيرة يوميًا يمكن أن تُسهم في تحسين نسبة الهيموغلوبين في الدم.

2. مصدر طبيعي للطاقة

يحتوي على كميات جيدة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مما يجعله مفعمًا بالطاقة دون الحاجة إلى سكريات مكررة ضارة. مناسب للرياضيين والطلاب ولمن يحتاجون دفعة نشاط في بداية اليوم.

3. غني بالكالسيوم والماغنيسيوم

العسل الأسود يساهم في دعم صحة العظام والأسنان بفضل محتواه من الكالسيوم والماغنيسيوم، كما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

4. يدعم صحة القلب

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم العسل الأسود في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ما يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض المزمنة.

5. يساعد في تحسين الهضم

العسل الأسود يُعتبر ملينًا طبيعيًا، ويساعد على تحسين حركة الأمعاء، ويقلل من مشاكل الإمساك عند تناوله بكميات معتدلة.

6. يحافظ على صحة البشرة والشعر

احتواؤه على الحديد والنحاس والزنك يساهم في تقوية الشعر وتحسين صحة الجلد، ويمكن استخدامه موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية أو تناوله ضمن النظام الغذائي لتحقيق فائدة مزدوجة.

أضرار العسل الأسود

رغم الفوائد الكبيرة للعسل الأسود، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى بعض الأضرار، ومنها:

1. ارتفاع السكر في الدم

العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، لذلك قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يجعله غير مناسب لمرضى السكري إلا بكميات صغيرة وتحت إشراف طبي.

2. زيادة الوزن

لأنه غني بالسعرات الحرارية، فإن تناوله بكثرة دون حساب قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا لم يُقترن بنشاط بدني مناسب.

3. اضطرابات هضمية

بالرغم من كونه ملينًا طبيعيًا، إلا أن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى الإسهال أو الغازات والانتفاخات لدى بعض الأشخاص.

4. حساسية لبعض الأفراد

قد يسبب ردود فعل تحسسية نادرة عند بعض الأشخاص، تشمل الطفح الجلدي أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الكمية الموصى بها يوميًا

من الأفضل عدم تجاوز ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يوميًا من العسل الأسود، ويُفضّل تناوله صباحًا على الريق أو ممزوجًا مع الحليب أو الطحينة.

نصائح مهمة