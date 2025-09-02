قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ .

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

المقادير:

2بصلة وسط

كيلو بطاطس مقطعة شرائح

نصف كيلو طماطم

فلفل أخضر ثمرة واحدة

دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ

كوب ماء

3 ملاعق طعام زيت

ملح

2 ملعقة صغيرة بهار مشكله

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة فلفل أسود

7- فص ثوم

ملعقة صلصة طماطم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ :



1- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات و الصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل

2-يقطع البطاطس حلقات متوسطة السمك

ويقطع البصل والطماطم شرائح والفلفل الاخضر ونرص البطاطس في صينيه الفرن وفوقها الطماطم والبصل والثوم والفلفل الأسود والملح والبهارات

3-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.

4- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة.



أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج ونرفع الغطا ونديها عاي شواية البوتجاز وش تحميرو حتى تعطي الون الزهبي الجميل بالهنا و الشفا.