تسهيلات بشأن علاوة التحسين على أراضى طريق الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي ، وحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

وأشار الوزير إلى حدوث إنفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة ، مؤكداً توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة.

ومن جانبهم عبر المطورون العقاريون عن شكرهم البالغ للدولة لما تبذله من جهود لفتح المجال أمامهم ، ولما تقدمه من تسهيلات وآليات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية ، والاستماع لكافة الأراء والمقترحات فيما يخص التطوير العقارى.

وأكد الحاضرون أن الاجتماع شهد الوصول الى تفاهمات وتقارب فى وجهات النظر بين وزارة الإسكان والمطورين ، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بالغ من الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لوضع حلول لكافة المشكلات التى تواجههم ، معربين عن تقديرهم العميق لحرص الدولة على الاستماع لكافة الأراء والمقترحات.