خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
أخبار البلد

كامل الوزير يشارك في احتفالات الصين بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

حمادة خطاب

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، والذي أقيم بالعاصمة الصينية بكين والتي شهدت حضور عديد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود العديد من الدول المختلفة.

حيث حضر الوزير العرض العسكري الضخم الذي أقيم في ميدان تيآنمان “الميدان السماوى” الشهير في قلب بكين، والذي ضم آلاف الجنود ومئات الاسلحة المتطورة الصينية.


كما تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في الاحتفال مع شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والسيدة قرينته.

وشارك المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة فضلًا عن مشاهدة العرض الفنى الذي أقيم كجزء من سلسلة الاحتفالات الصينية.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بهذه المناسبة، وتمنياته للصين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار ، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بمنطقة وإقليم الشرق الأوسط حالت دون مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في شتى المجالات.


وأشار إلى اهمية وقوة العلاقات المصرية الصينية والتي وصلت الى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ 2014، بالإضافة الى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير ٢٠٢٤، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى احتفال البلدين الصديقين العام المقبل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

كامل الوزير عبد الفتاح السيسي الجمهورية

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

