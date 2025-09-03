كامل الوزير يشارك في احتفالات الصين بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، والذي أقيم بالعاصمة الصينية بكين والتي شهدت حضور عديد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود العديد من الدول المختلفة.

حيث حضر الوزير العرض العسكري الضخم الذي أقيم في ميدان تيآنمان “الميدان السماوى” الشهير في قلب بكين، والذي ضم آلاف الجنود ومئات الاسلحة المتطورة الصينية.



كما تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في الاحتفال مع شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والسيدة قرينته.

وشارك المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة فضلًا عن مشاهدة العرض الفنى الذي أقيم كجزء من سلسلة الاحتفالات الصينية.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بهذه المناسبة، وتمنياته للصين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار ، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بمنطقة وإقليم الشرق الأوسط حالت دون مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في شتى المجالات.



وأشار إلى اهمية وقوة العلاقات المصرية الصينية والتي وصلت الى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ 2014، بالإضافة الى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير ٢٠٢٤، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى احتفال البلدين الصديقين العام المقبل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.