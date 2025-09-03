طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

تُعد سلطة الباذنجان من أشهى وأبسط المقبلات الشرقية التي تجمع بين النكهة المدخنة الغنية والفوائد الصحية، سواء قُدمت كطبق جانبي مع المشاوي أو كمقبل بارد في العزائم.

إليك طريقة عمل سلطة الباذنجان البيتنجان بشكل شهي ومناسب كمقبلات باردة أو ساخنة، للشيف محمود العمدة.

المكونات لعمل سلطة الباذنجان

2 حبة باذنجان متوسطة الحجم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة اختياري حسب النوع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الذوق

رشة فلفل أسود

رشة كمون اختياري

بقدونس مفروم للتزيين

رشة رمان أو دبس رمان اختياري للتزيين والنكهة

طريقة عمل سلطة الباذنجان

1. شوي الباذنجان

اغسلي الباذنجان وجففيه، ثم اثقبيه بالشوكة.

اشويه على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح الجلد أسود والداخل طريًا حوالي 30 دقيقة.

اتركيه يبرد قليلًا، ثم قشريه واهرسيه جيدًا بالشوكة أو الخلاط حسب القوام المرغوب.

2. تحضير الخلطة

في وعاء، اخلطي الباذنجان المهروس مع:

الثوم المهروس

عصير الليمون

الملح والفلفل والكمون

وإذا أردتِ طحينة، أضيفيها الآن واخلطي جيدًا

3. التقديم