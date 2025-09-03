قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
بالصور

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
أسماء عبد الحفيظ

تُعد سلطة الباذنجان من أشهى وأبسط المقبلات الشرقية التي تجمع بين النكهة المدخنة الغنية والفوائد الصحية، سواء قُدمت كطبق جانبي مع المشاوي أو كمقبل بارد في العزائم.

إليك طريقة عمل سلطة الباذنجان البيتنجان بشكل شهي ومناسب كمقبلات باردة أو ساخنة، للشيف محمود العمدة.

المكونات لعمل سلطة الباذنجان

سلطة الباذنجان 
  • 2 حبة باذنجان متوسطة الحجم
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 2 ملعقة كبيرة طحينة اختياري حسب النوع
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • ملح حسب الذوق
  • رشة فلفل أسود
  • رشة كمون اختياري
  • بقدونس مفروم للتزيين
  • رشة رمان أو دبس رمان اختياري للتزيين والنكهة

طريقة عمل سلطة الباذنجان

سلطة الباذنجان 


1. شوي الباذنجان

  • اغسلي الباذنجان وجففيه، ثم اثقبيه بالشوكة.
  • اشويه على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح الجلد أسود والداخل طريًا حوالي 30 دقيقة.
  • اتركيه يبرد قليلًا، ثم قشريه واهرسيه جيدًا بالشوكة أو الخلاط حسب القوام المرغوب.

2. تحضير الخلطة

  • في وعاء، اخلطي الباذنجان المهروس مع:
  • الثوم المهروس
  • عصير الليمون
  • الملح والفلفل والكمون
  • وإذا أردتِ طحينة، أضيفيها الآن واخلطي جيدًا
سلطة الباذنجان 

3. التقديم

  • ضعي السلطة في طبق التقديم.
  • رشي القليل من زيت الزيتون على الوجه.
  • زيّني بالبقدونس، وربما حبوب الرمان أو دبس الرمان إذا أحببتِ نكهة حلوة-حامضة.
