قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

كريم فهمى
كريم فهمى

أثار إعلان الفنان كريم فهمي إصابته بمرض فرط النشاط والحركة ADHD في إحدى اللقاءات التليفزيونية حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

كريم فهمى


ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذه المرة  ليست الأولى التي يعلن فيها الفنان كريم فهمي عن معاناته من اضطراب فرط النشاط والحركة حيث تحدث عنه في لقاءات عديدة وسط حالة كبيرة من التقبل.

وبعد تصريحات الفنان كريم فهمي عن مرضه اضطراب فرط النشاط والحركة ببرنامج كلام نواعم رغب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في معرفة المزيد عن هذا المرض.

ووفقا لما جاء في موقعNHS فإن اضطراب فرط النشاط والحركة يسبب العديد من المتاعب

كريم فهمى

 أعراض اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD)


تبدأ أعراض اضطراب فرط الحركة والنشاط ونقص الانتباه في الظهور عادة قبل سن 12 عامًا.

يعاني البعض من فرط النشاط والبعض الآخر من تشتت الانتباه بينما آخرون من كلا الأعراض.

أعراض تشتت الانتباه

قد يظهر على الطفل أو الشاب علامات عدم الانتباه ، مثل:

تشتيت الانتباه بسهولة
يجد صعوبة في الاستماع إلى ما يقوله الناس أو اتباع التعليمات
 

نسيان المهام اليومية، مثل تنظيف الأسنان أو ارتداء الجوارب

أعراض فرط النشاط 


قد تظهر عليهم علامات النشاط المفرط والاندفاع، مثل:

وجود مستويات طاقة عالية
التململ أو النقر بأيديهم وأقدامهم
التحدث بصخب
الشعور بالأرق، أو النهوض والتحرك عندما يفترض أن يجلسوا ساكنين
يجدون صعوبة في انتظار دورهم، أو مقاطعة المحادثات
يُعاني معظم الأطفال والشباب المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراض كلٍّ من النوعين: قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. ويُظهر بعضهم أعراضًا لنوع واحد فقط.

يُعتقد أن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أقل شيوعًا لدى الفتيات منه لدى الأولاد وقد يعود ذلك إلى أن الفتيات المصابات به أكثر عرضة لأعراض عدم الانتباه، مما قد يصعب تشخيصه.

مش كل حركة تكون مرض 


كثير من الأطفال يتشتتون بسهولة، ويكونون مندفعين، ولديهم طاقة عالية، خاصةً إذا كانوا دون سن الخامسة، هذا لا يعني أنهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهو قد يكون علامة على شيء آخر، كالتعب أو القلق أو التوتر.


يعد الفنان كريم فهمي من أشهر الممثلين المصريين وله عدد كبير من المعجبين ومن أشهر أعماله مسلسل أزمة منتصف العمر ومسلسل بابا جه.

كريم فهمى مرض كريم فهمى الفنان كريم فهمي اضطراب فرط النشاط أعراض اضطراب فرط النشاط فرط النشاط والحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

زيزو

عمرو سماكة: زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ 100 مليون جنيه بتوع الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري

مروان عطية

فاجئني .. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي ضم مروان عطية لمنتخب مصر

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد