كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

أثار إعلان الفنان كريم فهمي إصابته بمرض فرط النشاط والحركة ADHD في إحدى اللقاءات التليفزيونية حالة من الجدل على السوشيال ميديا.



ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذه المرة ليست الأولى التي يعلن فيها الفنان كريم فهمي عن معاناته من اضطراب فرط النشاط والحركة حيث تحدث عنه في لقاءات عديدة وسط حالة كبيرة من التقبل.

وبعد تصريحات الفنان كريم فهمي عن مرضه اضطراب فرط النشاط والحركة ببرنامج كلام نواعم رغب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في معرفة المزيد عن هذا المرض.

ووفقا لما جاء في موقعNHS فإن اضطراب فرط النشاط والحركة يسبب العديد من المتاعب

أعراض اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD)



تبدأ أعراض اضطراب فرط الحركة والنشاط ونقص الانتباه في الظهور عادة قبل سن 12 عامًا.

يعاني البعض من فرط النشاط والبعض الآخر من تشتت الانتباه بينما آخرون من كلا الأعراض.

أعراض تشتت الانتباه

قد يظهر على الطفل أو الشاب علامات عدم الانتباه ، مثل:

تشتيت الانتباه بسهولة

يجد صعوبة في الاستماع إلى ما يقوله الناس أو اتباع التعليمات



نسيان المهام اليومية، مثل تنظيف الأسنان أو ارتداء الجوارب

أعراض فرط النشاط



قد تظهر عليهم علامات النشاط المفرط والاندفاع، مثل:

وجود مستويات طاقة عالية

التململ أو النقر بأيديهم وأقدامهم

التحدث بصخب

الشعور بالأرق، أو النهوض والتحرك عندما يفترض أن يجلسوا ساكنين

يجدون صعوبة في انتظار دورهم، أو مقاطعة المحادثات

يُعاني معظم الأطفال والشباب المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراض كلٍّ من النوعين: قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. ويُظهر بعضهم أعراضًا لنوع واحد فقط.

يُعتقد أن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أقل شيوعًا لدى الفتيات منه لدى الأولاد وقد يعود ذلك إلى أن الفتيات المصابات به أكثر عرضة لأعراض عدم الانتباه، مما قد يصعب تشخيصه.

مش كل حركة تكون مرض



كثير من الأطفال يتشتتون بسهولة، ويكونون مندفعين، ولديهم طاقة عالية، خاصةً إذا كانوا دون سن الخامسة، هذا لا يعني أنهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهو قد يكون علامة على شيء آخر، كالتعب أو القلق أو التوتر.



يعد الفنان كريم فهمي من أشهر الممثلين المصريين وله عدد كبير من المعجبين ومن أشهر أعماله مسلسل أزمة منتصف العمر ومسلسل بابا جه.