فردوس عبد الحميد: قبلت مسلسل الأسطورة لكونه يحمل رسالة للجمهور

حلت الفنانة فردوس عبدالحميد، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، للحديث عن محطاتها الفنية وأبرز أعمالها.





وقالت فردوس عبدالحميد خلال حوارها مع إيمان الحصري،:"بطبعي لا أفضل اللون الواحد من الفن، فقد قدمت أعمالا درامية وكوميدية مثل مسلسل أنا وانت وبابا فى المشمش".





وعن مشاركتها فى مسلسل الأسطورة، قالت:"قبلت المشاركة فى مسلسل الأسطورة لأنه كان يقدم رسالة عن الشاب الذي ينحرف ويسير فى طريقٍ خطأ، ويخسر كل شيء، وأن الأخلاق هي الباقية".





ونوهت فردوس عبدالحميد إلى أنها تعتمد في اختيارها للأعمال على قناعاتها الشخصية دون اللجوء لرأي زوجها المخرج محمد فاضل.