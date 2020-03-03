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رياضة

على متن الطائرة.. أحاديث جانبية بين مدربي الأهلي وصن داونز عن مباراة الذهاب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن موسيماني، المدير الفني للفريق ، تبادل الأحاديث الجانبية مع رينيه فايلر مدرب الأهلي على الطائرة أثناء رحلة الفريقين إلى جنوب أفريقيا.

وأوضح خالد علي في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الثنائي تبادل الأحاديث باللغة الإنجليزية عن بعض الفنيات في مباراة الذهاب ، والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية.

وتابع: "موسيماني أصر على تسهيل مهمة إجراءات دخول الأهلي إلى جنوب إفريقيا في المطار، وأصر على خروج البعثة من المطار قبل صن داونز"

وعن المصابين من صن داونز ، قال المنسق العام ، الفريق لن يستعيد لاعبيه المصابين في مباراة العودة أمام الأهلي ، ولدينا إصابات عديدة ومهمة واثرت علينا ولن نستعيد اي لاعب منهم للاسف قبل لقاء العودة".

ويلتقي الأهلي ، صن داونز ، السبت المقبل في اياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
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