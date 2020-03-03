عود البطل.. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان أحدث أغانيهما اليوم

يطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، اليوم الثلاثاء، أغنيتهما الجديدة "عود البطل" اليوم والتي تعد الأولى اليوم بعد النجاح الذي حققته أغنية "بنت الجيران" خلال الفترة الماضية.





وسبق أن أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء موال شعبي على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، وقام بغناء جزء من مهرجان عود البطل المقرر طرحه اليوم، في تمام السادسة مساء، كما قام بالرقص على الهواء.



