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فن

عود البطل.. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان أحدث أغانيهما اليوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:15 ص
حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
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سعيد فراج
يطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، اليوم الثلاثاء، أغنيتهما الجديدة "عود البطل"اليوم  والتي تعد الأولى اليوم  بعد النجاح الذي حققته أغنية "بنت الجيران" خلال الفترة الماضية. 

وسبق أن أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء موال شعبي على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، وقام بغناء جزء من مهرجان عود البطل المقرر طرحه اليوم، في تمام السادسة مساء، كما قام بالرقص على الهواء.

واتخذت نقابة المهن الموسيقية، إجراءات، نحو وقف أغاني المهرجانات، ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوند كلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

وشمل القرار مطربي مهرجانات كثيرين، مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وغيرهم كثيرون.
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