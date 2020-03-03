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فن

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة ضربها على المسرح من فؤاد المهندس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:14 ص
سناء يونس - فؤاد
سناء يونس - فؤاد المهندس
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 3 مارس، تاريخ ميلاد الفنانة سناء يونس، من العام 1942 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في 20 مايو عام 2006، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا. 

شاركت الفنانة الراحلة سناء يونس في أكثر من عمل مسرحي مع الفنان فؤاد المهندس وفي مسرحيتي «سك علي بناتك، وهالة حبيبتي».

وتعرضت الراحلة للضرب من الفنان الراحل فؤاد المهندس، ضمن أحداث العمل المسرحي "سك على بناتك"، وحتى تتخلص من آلام الضرب الذي كان يتكرر يوميا؛ قامت بحيلة تحمي من خلالها نفسها من الألم على خشبة المسرح، بأن وضعت أقمشة ثقيلة حول خصرها؛ حتي لا يكون الضرب مباشرة علي جسدها.

ولم تتعرض سناء يونس للضرب في مسرحية "سك علي بناتك" فقط؛ ولكن ضربها فؤاد المهندس بنفس الأداة في مسرحية «هالة حبيبتي» والتي جسدت فيها شخصية «عطية» مديرة الملجأ.
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