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حوادث

مرور القاهرة: كثافات متوسطة بالمحاور الحيوية ولا معوقات مؤثرة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:02 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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كتب محمد صبري
صرح مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة بأنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم "الثلاثاء" وحتى الآن وتشهد معظم المحاور الحيوية كثافات مرورية معتادة على جميع القطاعات بالعاصمة.

وأشار المصدر إلى أن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية أولا بأول من خلال جولة ميدانية يومية له وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال أو كثافات، ولا توجد حوادث مرورية مؤثرة.

وتابع المصدر قائلا إن منطقة مصر الجديدة بها تحويلات مرورية فوجب التأكيد على قائدي السيارات اتباع الإرشادات المرورية حتى  تعود حركة المرور لطبيعتها مع انتظام جميع الخدمات المرورية بالمحاور المهمة.

وكذا وجود كثافات مرورية متوسطة بمدينة نصر خاصة بمحور يوسف عباس والطيران وطريق النصر بسبب إنشاء ٢ كوبرى بالمنطقة، وأيضا كثافات متوسطة بصلاح سالم، وكوبرى ٦ اكتوبر.

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