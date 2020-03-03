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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير وتوسعات مركز البيانات والمعلومات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:12 ص
الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد  أ.د/أحمد جابر شديد رئيس الجامعة الفيوم أعمال التطوير وتوسعات مركز بيانات ومعلومات الجامعة للوقوف على الأعمال التي يتم تنفيذها الآن، فى إطار تطوير وتوسعة مركز بيانات ومعلومات جامعة الفيوم Data Center .

 

وقد استمع  إلى شرح تفصيلى من الدكتورة  رانيا أبو السعود المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، وفريق عمل وحدة البنية الأساسية لشبكة ومركز معلومات الجامعة تناول فيه خطة التطوير الشاملة للبنية الأساسية التكنولوجية للجامعة.


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كما أوصى  رئيس جامعة الفيوم بتذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بجامعة الفيوم وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، لصالح الطلاب والعملية التعليمية بجميع كليات جامعة الفيوم.


وأضاف أن الجامعة تسعى إلى إدخال كافة النظم المعلوماتية والبيانات التى تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى كافة النواحى التى تخص العملية التعليمية.

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