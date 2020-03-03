بصور رومانسية.. بريتني سبيرز تحتفل بعيد ميلاد حبيبها الإيراني سام اصغاري

احتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز بعيد ميلاد حبيبها الموديل الإيراني سام اصغاري، الذي يصادف اليوم الثالث من شهر مارس الجاري.









ونشرت بريتني سبيرز مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بـ سام اصغاري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وعلقت قائلة :" كل عام وهذا الرجل بخير .. أحبه وأعشقه أكثر من أي شيء".









ودخلت بريتني سبيرز - 37 عاما، في علاقة مع سام أصغري – 24 عاما، بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.









وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.