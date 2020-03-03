180 مليون جنيه تكلفة مشروعات شبكات المياه في القليوبية خلال عام

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة موقف مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون مع مسئولى قطاعات المياه والصرف الصحي لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها، ودفع الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التنفيذ ورفع نصيب الفرد من المياه علي أرض المحافظة، مشيدا بجهود شركة المياه والصرف الصحي والجهاز التنفيذي بالقليوبية فى رفع كفاءة وتحسين خدمات هذا القطاع الهام والحيوي لجميع المواطنين في المدن والقرى

من ناحية اخرى إستعرض رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي موقف المحافظة من المشروعات مشيرا إلى أن إجمالى كمية المياه المنتجة بالقليوبية 709 ألف م3 في اليوم، ويبلغ نصيب الفرد 107 ل/ يوم، كما تم تطوير الشبكات وإستلام شبكات جديدة وأعمال مد وتدعيم مناطق محرومة بتكلفة تقديرية 180 مليون جنيه خلال العام الحالي.

كما استعرض أيضا التحديات التى تواجه الشركة فى مشروعات مياه الشرب والمتعلقة بالجهاز التنفيذى ومن بينها محطة مياه شبلنجة ببنها ومحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر وعدد 3 وحدات معالجة حديد ومنجنيز(شبرا شهاب – سندوة ) وتوسعات محطة مياه طوخ وتوسعات محطة مياه قليوب

كما استعرض أيضا محطات المياه المرشحة العاجلة المطلوبة لتغطية الإحتياج المائى من بينها محطة كفر الجزار بطاقة 15 ألف متر معكب في اليوم و توسعات محطة مياه الزراعة بطاقة 72 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية، مشيرا الى أن الاحتياجات التمويلية المطلوبة لمياه الشرب 2020/2019 تصل إلى مبلغ 350 مليون جنيه.

من جانبه إستعرض المهندس مصطفي مجاهد موقف القرى من خدمة الصرف الصحي والتي وصلت الي 47% وجاري تنفيذ نسبة 22.5 % والقرى المحرومة إلى نسبة 30.5 % بعدد 197 قرية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ محطات معالجة صرف صحي (أجهور الصغرى – شبلنجة – المنايل– برقطا – نامول – الكوم الأحمر – منشأة الكرام - القشيش) ، وجاري إنشاء توسعات محطات معالجة (الرملة – الوحايشة – ميت كنانة – شركس – ساسل - إمياى) ، وجاري إنشاء 70 محطة رفع علي مستوى المحافظة، كما تم إعتماد خطة إحلال وتجديد بإجمالى مبلغ 92.4 مليون جنيه، فضلا عن محطة صرف صحي أم بيومي التي يتم عمل التجارب بها حاليا وتسليم الشبكات، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد بتمويل ذاتي من الشركة بإجمالى مبلغ 40 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة في عام 2014 كانت 16.9 % ووصلت في 30 يونيو الماضى إلى 70.8 % ومخطط وصولها إلى نسبة 75.1 % في 30 يونيو القادم.